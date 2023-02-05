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Спецоперация на Украине
01:08 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил, что Путин в ходе телефонных переговоров «не угрожал ни ему, ни ФРГ»

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров «не угрожал ни ему, ни Германии».

Источник: Reuters

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос о том, угрожал ли ему по телефону президент РФ. При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что в телефонных переговорах с российским лидером «очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на нынешнюю ситуацию на Украине.

Касаясь вопроса о поставках танков Киеву, Шольц заметил, что «Германия будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем».

«Все остальное было бы неосторожно и крайне опасно», — указал канцлер ФРГ. На вопрос, была ли договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что западное оружие будет применяться только на территории Украины и что Россия не будет атакована им на своей территории, Шольц ответил, что «на этот счет существует консенсус».

Ранее британские газеты The Telegraph и Daily Mail опубликовали слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из документального фильма «Путин против Запада» (Putin vs the West), в котором бывший глава британского кабмина выступил с утверждениями о том, что Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» в феврале 2022 года якобы пытался внушить страх ему в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что слова Джонсона о якобы имевших место «угрозах» ракетами от президента России в телефонном разговоре являются ложью.

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