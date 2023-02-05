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01:31 (мск), источник: Газета.Ру

Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад

Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов, сообщает агентство IRNA.

Источник: AP 2022

«Мы направили в агентство письмо о том, что… была допущена ошибка и представлен неверный отчет. Тем не менее гендиректор вновь поднял этот вопрос в средствах массовой информации», — заявил Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана.

Он добавил, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным.

Ранее Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента в связи с публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо.

До этого совет МАГАТЭ призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен на его объектах, а также предоставить документацию и доступ к ним.

Данила Титоренко

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