01:31 (мск), источник: Газета.Ру
Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад
Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов, сообщает агентство IRNA.
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«Мы направили в агентство письмо о том, что… была допущена ошибка и представлен неверный отчет. Тем не менее гендиректор вновь поднял этот вопрос в средствах массовой информации», — заявил Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана.
Он добавил, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным.
Ранее Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.
Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента в связи с публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо.
До этого совет МАГАТЭ призвал Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, который был обнаружен на его объектах, а также предоставить документацию и доступ к ним.
Данила Титоренко