03:00 (мск), источник: РБК
Нетаньяху пообещал изучить вопрос о поставках оружия Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не может дать окончательных обещаний на этот счет.
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Правительство Израиля изучит вопрос о возможности поставок вооружения Украине, заявил в интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением […] Мы изучаем это в соответствии с нашими национальными интересами.
Так же он ответил по поводу возможной передачи Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол»: «Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом».
В то же время Нетаньяху указал, что не может «давать окончательных обещаний».
«Их [России] самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем какой-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран», — сказал израильский премьер.
О том, что Нетаньяху рассматривает возможность поддержки Украины, в том числе путем предоставления Киеву «Железного купола», он сам уже говорил в интервью CNN в начале февраля. «Я, безусловно, рассматриваю это», — отвечал израильский премьер на соответствующий вопрос.
В декабре Нетаньяху в третий раз стал премьером. Правительство Израиля ранее отказывалось поддерживать Украину поставками вооружения, соглашаясь предоставлять только гуманитарную помощь. Осенью Киев просил передать ему системы ПВО, но Минобороны Израиля заявило, что не будет этого делать.
Активную военную помощь Украине оказывают страны Запада. Они передают Киеву оружие, боеприпасы и военную технику, а также недавно решили предоставить танки. Российские власти выступают с критикой западной военной помощи Украине, указывая, что она не повлияет на достижение результатов военной операции.
Кирилл Соколов