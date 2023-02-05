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06:43 (мск), источник: ТАСС

Пушков прокомментировал высказывание генпрокурора ФРГ о взрывах на «Северных потоках»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в субботу прокомментировал заявление генпрокурора ФРГ Петер Франк о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Источник: The Danish Armored Forces

«Потрясающая по “глубине” и “тонкости” выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что весь мир, в том числе Берлин, знает, что произошло на самом деле на «Северных потоках».

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявлял, что у немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ не намерена спекулировать на теме диверсий на «Северных потоках», не располагая доказательствами. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что глава правительства ФРГ вынужден оправдываться за нежелание Берлина публиковать данные расследования по взрывам на «Северных потоках», складывается впечатление, что Германии есть что скрывать. Дипломат назвала двойственной позицию Берлина, реальные действия которого вызывают сомнения в заинтересованности установить организаторов и исполнителей атак на «Северные потоки».

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

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