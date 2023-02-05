Володин призвал ООН расследовать преступления США против человечества

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале в воскресенье.
«20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами. На заседании Совбеза ООН госсекретарь [Колин] Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с “белым веществом”. Совбез ООН не дал Вашингтону санкции на применение силы, но американские войска все равно напали на Ирак. <…> ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства», — написал Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что жертвами вторжения Вашингтона в Ирак стали полмиллиона мирных граждан, президента казнили и страны не стало. «Позднее Пауэлл признал: сцена с пробиркой была обманом. Но ответственность за это Вашингтон так и не понес. Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи, так же было с “нерасширением” НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», — подчеркнул Володин.
5 февраля 2003 года на заседании СБ ООН в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения Колин Пауэлл, находившийся тогда на посту госсекретаря США, продемонстрировал пробирку с белым порошком, в которой якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке, что, по его мнению, являлось обоснованием необходимости военной операции против Ирака. Это доказательство оказалось ложным.