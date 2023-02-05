Шольц заявил о консенсусе с Зеленским об отказе от ударов по РФ из западного оружия

Канцлер ответил на вопрос издания о том, есть ли у него договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским применять поставленное западными странами оружие только на территории Украины и не атаковать при этом Россию.
«На этот счет существует консенсус», — сказал Шольц.
Он также заявил, что Германия тщательно взвешивает каждую поставку вооружений, «тесно согласовывая ее союзниками, прежде всего с Америкой». «Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны», — считает Шольц.
В январе 2023 г. Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того, Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в одном из интервью говорил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем ранее «вполне определенно» сказал президент РФ Владимир Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал политик.
Украина не будет гарантировать неиспользование военной техники, поставляемой Западом, против целей на территории России, заявил в интервью Bild представитель Зеленского, депутат украинской Верховной рады Федор Вениславский. По словам политика, «законными военными целями» для Украины являются «места, где Россия хранит свои ракеты».