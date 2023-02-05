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10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер бывший президент Пакистана Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в больнице в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Дипмиссия Пакистана в ОАЭ также подтвердила эту информацию. Главнокомандующие армией, флотом и военно-воздушными силами Пакистана выразили соболезнования в связи с его смертью.

Генерал пришел к власти в результате переворота в 1999 году, заняв пост премьер-министра. В 2001-м он объявил себя президентом. Как отмечает агентство, Мушарраф «руководил быстрым экономическим ростом» и «пытался внедрить социально-либеральные ценности в консервативной мусульманской стране». В 2008 году он объявил о своем уходе с поста президента.

В 2014 году Мушаррафу предъявили обвинения в госизмене, которая по законам Пакистана карается смертной казнью или пожизненным заключением. Однако ему разрешили уехать. После этого он жил в эмиграции, в основном, в Лондоне и Дубае.

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