11:45 (мск), источник: ТАСС
Боррель заявил, что Евросоюз переживает «демографическую зиму»
Дипломат считает, что Европа заинтересована в иммиграции.
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МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что страны-члены Евросоюза переживают «демографическую зиму». Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El País.
«Позиции государств-членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, которая соответствовала бы экономическим и демографическим диспропорциям нашего времени, которые с каждым разом становятся все сильнее, — отметил Боррель. — Мы переживаем демографическую зиму».
«Некоторые страны могут предпочесть стареть в одиночестве, но это не решение для будущего, — считает дипломат. — Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография». «Границы должны быть защищены, но в рамках политической стратегии», — добавил он.
«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, <…> потому что в наших собственных интересах, чтобы они (иммигранты — прим. ТАСС) получили доступ, но нормированным, организованным способом», — отметил Боррель.