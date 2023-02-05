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14:59 (мск), источник: © РИА Новости

«Южная» группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

Как уточняется, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны возле Спорного, Авдеевки и Красногоровки в ДНР.

Потери противника составили: более 115 военнослужащих; три боевые машины пехоты; четыре автомобиля; гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Справка
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