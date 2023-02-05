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Спецоперация на Украине
18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода

Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в ближайшие полгода в России не планируется объявить вторую волну мобилизации. Об этом он сообщил на телеканале «Забайкалье», пишет URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

По мнению генерала, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации, так как оборонно-промышленный комплекс страны снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно, — возможности какой-либо мобилизации», — считает Гурулев.

Он уточнил, что после проведения мобилизации промышленность должна быть готова обеспечить военных техникой, оружием и одеждой. Также генерал считает, что отрывать граждан от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции — бессмысленно.

Ранее в феврале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Он считает, что вбрасываемые «всякими ясновидящими» в информационное пространство слухи о новой волне могут быть сделаны специально, чтобы посеять недовольство среди граждан.

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