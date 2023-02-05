Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода

По мнению генерала, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации, так как оборонно-промышленный комплекс страны снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу.
«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно, — возможности какой-либо мобилизации», — считает Гурулев.
Он уточнил, что после проведения мобилизации промышленность должна быть готова обеспечить военных техникой, оружием и одеждой. Также генерал считает, что отрывать граждан от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции — бессмысленно.
Ранее в феврале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Он считает, что вбрасываемые «всякими ясновидящими» в информационное пространство слухи о новой волне могут быть сделаны специально, чтобы посеять недовольство среди граждан.