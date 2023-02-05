Минобороны РФ сообщило о готовящейся Украиной провокации в Краматорске

«По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы “военных преступлений”. Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы “преднамеренном ударе” по гражданским объектам», — говорится в заявлении штаба.
По данным штаба, медперсонал больниц эвакуирован, сотрудники переведены на удаленный режим работы.
Также уточняется, что в Краматорск «в сопровождении сотрудников СБУ» уже приехали журналисты западных СМИ. «В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное “злодеяние” российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — говорится в сообщении.
В штабе считают, что таким образом власти Украины хотят добиться расширения видов поставляемого оружия «на фоне военных неудач».
15 января штаб сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) готовится совершить в селе Караичное Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки — по данным ведомства, спецслужбы планировали подорвать зернохранилище и обвинить в этом российские войска.
8 января сообщалось, что представители Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) вскрыли могилы погибших по естественным причинам граждан на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном Харьковской области, которые скончались в период нахождения в районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 г. Как утверждало Минобороны, спецслужбы планировали обезобразить тела для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов».