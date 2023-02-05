Ученые воссоздали лицо человека, жившего 9500 лет назад Лицо человека, умершего 9500 лет назад на Ближнем Востоке, было воссоздано группой бразильских ученых с помощью 3D-сканирования его черепа
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
Спецоперация на Украине
22:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В 2023 году Россия поставит Белоруссии вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в текущем году белорусские военные получат российские вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ, передает агентство БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Лукьянович сообщил, что ВС Белоруссии в этом году также получат маловысотные радиолокационные комплексы «Роса» белорусского производства для аэротехнических войск. Две недели назад Белоруссия получила новый российский ЗРК ТОР-М2К. Он отметил, что белорусские пилоты уже переучены на управление Ми-35М.

«Мы отслеживаем все тенденции и новинки, которые появляются у наших западных партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство», — добавил Лукьянович.

2 февраля завершились российско-белорусские учения военной авиации, которые начались 16 января. В маневрах были задействованы аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной группировки войск России и Белоруссии. По его словам, она необходима из-за угроз со стороны Запада. Господин Лукашенко сообщал, что в группировку войдет вся белорусская армия, численность которой составляет около 70 тыс. человек. Со стороны России в группировку войдут 9 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как предприниматель из России спасает бездомных животных в Европе
«Все дорожает». Россияне включают инстинкт самосохранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта