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03:43 (мск), источник: Известия

Банки обяжут возвращать похищенные мошенниками деньги в течение 30 дней

Инициатива об обязанности банка вернуть всю сумму похищенных денег содержится в законопроекте, который находится в Госдуме. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что по законопроекту достигнут консенсус, завершилось межведомственное согласование, все заинтересованные министерства и ведомства его поддержали. Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.

Источник: Известия

«Инициатива предусматривает, что если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней», — уточнил Герман Зубарев.

Кроме того, он добавил, что банк — получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

За 9 месяцев 2022 года всего 4,8% от всего объема похищенных денежных средств возвращено банками пострадавшим гражданам. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев.

«К сожалению, сейчас широко распространено мошенничество с использованием методов “социальной инженерии”, когда человек под воздействием киберпреступников раскрывает им эти данные или добровольно переводит деньги. В итоге доля возврата очень низкая», — отметил он.

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