03:43 (мск), источник: Известия
Банки обяжут возвращать похищенные мошенниками деньги в течение 30 дней
Инициатива об обязанности банка вернуть всю сумму похищенных денег содержится в законопроекте, который находится в Госдуме. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что по законопроекту достигнут консенсус, завершилось межведомственное согласование, все заинтересованные министерства и ведомства его поддержали. Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.