В Госдуме оценят меры против дискредитирующих страну релокантов

«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов. Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — сказала Ямпольская.
Сейчас уже определен ряд законотворческих предложений от депутатов из разных комитетов: среди них не только получившая широкий резонанс идея о конфискации имущества, но и лишение званий, а также запрет на распространение контента в русском сегменте интернета.
По информации Елены Ямпольской, первое заседание намечено на середину февраля — «примерно на 15−16-е число». Парламентарий считает, что в целом двух заседаний будет достаточно для определения подходящих инициатив.