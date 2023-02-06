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04:32 (мск), источник: Известия

В Госдуме оценят меры против дискредитирующих страну релокантов

Экспертная группа по оценке предложений о мерах наказания для уехавших за границу россиян, которые выступают против своей страны, будет создана в нижней палате парламента. Об этом «Известиям» сообщила председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая возглавит группу.

Источник: Известия

«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов. Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — сказала Ямпольская.

Сейчас уже определен ряд законотворческих предложений от депутатов из разных комитетов: среди них не только получившая широкий резонанс идея о конфискации имущества, но и лишение званий, а также запрет на распространение контента в русском сегменте интернета.

По информации Елены Ямпольской, первое заседание намечено на середину февраля — «примерно на 15−16-е число». Парламентарий считает, что в целом двух заседаний будет достаточно для определения подходящих инициатив.

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