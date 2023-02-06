В Китае заявили об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран — ред.) на Бали», — приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.
Китай в связи с этим выражает решительный протест и призывает США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн.
Власти Китая, подчеркнул он, внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны, Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Телеканал отмечает, что 5 февраля Се Фэн от имени китайского правительства сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США в Пекине в связи с инцидентом.
В субботу министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.
Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.