В Госдуме выступили против конфискации имущества уехавших россиян

«Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», — приводит его слова «РИА Новости».
По оценке Крашенинникова, такие поправки уже могут готовиться.
Ранее в конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что покинувшие страну россияне ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее. В связи с этим подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». «Поэтому, когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред», — сказал он тогда.
Володин уточнил, что сейчас эта мера наказания изучается, вскоре начнется работа в этом направлении. Спикер Госдумы подчеркнул, что в случае с гражданами, которые «ведут себя корректно» после отъезда из России, наказание не нужно, это решение останется «на их совести». При этом Володин уточнил, что релокация «не красит гражданина РФ».
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной инициативы. По его словам, для этого нужно внести соответствующие поправки в УК РФ.
В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.
В России за 2022 г., по данным МВД, было выдано более 5,4 млн заграничных паспортов, — на 1,5 млн больше, чем год назад.