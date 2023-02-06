Встречи с губернаторами, помощь Турции и разговор Путина с Беннетом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент работает в Ново-Огареве. С докладом по итогам года выступит гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров. Ряд других встреч пройдет в непубличном формате.
Комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ» о возможных встречах с главами регионов, у которых истекает срок полномочий, Песков отметил, что Кремль «так задолго» не анонсирует контакты. «Я могу лишь подтвердить, что президент продолжит свою практику встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий». Выдвижение на следующий срок «зависит от самих руководителей регионов, те, кто считает необходимым обсудить это с президентом, они и будут поднимать этот вопрос».
В ответ на вопрос, подтверждает ли Кремль поездку Путина в Псковскую область: «Нет, я могу это опровергнуть».
О помощи Турции и Сирии после землетрясения
Путин в телеграммах президентам Турции и Сирии уже выразил готовность РФ оказать помощь: «Есть определенные технологии <…> у российских спасателей» — например, в «определении жизнеспособности после землетрясений тех или иных строений». Тем не менее эти страны, в частности Турция, обладают «собственным потенциалом в организации спасательных работ», так что все будет зависеть от их потребностей и запроса.
Телефонных переговоров с лидерами Турции и Сирии «в настоящий момент нет в графике, но при необходимости» их оперативно организуют.
О встрече с президентом Белоруссии
«Два президента вчера провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор». Они договорились о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
«В течение пары месяцев они условились снова провести встречу. Путин и [Александр] Лукашенко встречаются регулярно. Повестка дня весьма и весьма загруженная, что требует постоянного внимания глав государств».
Об интервью экс-премьера Израиля
«Действительно, Путин и [Нафтали] Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог. Они часто общались — было и личное общение, и телефонные переговоры. На повестке дня <…> была тема Украины и специальной военной операции. Они не один час посвятили обсуждению этой темы».
Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим делать этого и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом.
О производстве беспилотников
«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для различных целей, эти программы реализуются».
«Поэтому у нас свои программы развития, не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая вами газета [The Wall Street Journal]» в материале о том, что РФ и Иран якобы планируют запустить совместное производство беспилотников.
О визите в РФ главы МАГАТЭ
«Встреча [главы МАГАТЭ Рафаэля] Гросси и Путина на этой неделе не планируется».
«Гросси ждут в России его коллеги из Росатома, из министерства иностранных дел. По необходимости могут привлекаться другие министерства и ведомства. Действительно, в России ожидают субстантивных переговоров».
О применении Украиной химоружия
«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией».
Если данные о таких случаях есть, «они по линии военных докладываются» президенту. В этом случае обращаться «за детальными данными» стоит в Минобороны.
«Честно говоря, мы не хотели бы» комментировать историю о китайском аэростате в небе США, «это, скорее, вопрос для двусторонних китайско-американских отношений».