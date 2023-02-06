Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — подчеркнул дипломат.
По его словам, попавшие в плен украинские военные рассказывают страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ.
«Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца», — отметил Полянский.
Как сообщили в Минобороны, на прошлой неделе после сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих.
Все бойцы уже находятся на территории России. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
Это уже второй обмен пленными в 2023 году. Восьмого января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.