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07:25 (мск), источник: © РИА Новости

Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис

ООН, 7 фев — РИА Новости. Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных отношений, заявила, выступая на заседании Генассамблеи, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Источник: © РИА Новости

«Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — сказала Евстигнеева.

По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить «право сильного», подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах», а многосторонние механизмы — клубами государств, «заточенными» под их геополитические интересы.

Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом.

«Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого — предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется», — добавила она.

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