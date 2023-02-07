Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис

«Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — сказала Евстигнеева.
По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить «право сильного», подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах», а многосторонние механизмы — клубами государств, «заточенными» под их геополитические интересы.
Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом.
«Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого — предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется», — добавила она.