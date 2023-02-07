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08:24 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Японии вновь подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Токио по-прежнему придерживается намерения на заключение мирного договора с Россией, а также надеется на скорейшее возобновление гуманитарных обменов, заявил на пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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«Что касается вопроса по “северным территориям”, то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась. Что же касается возобновления проекта посещения могил (бывшими японскими жителями южных Курил. — Прим. ред.), то это является одним из наших высших приоритетов. Правительство Японии надеется на скорейшее <…> возобновление (посещений. — Прим. ред.)», — подчеркнул Хаяси.

Вместе с этим министр вновь подверг критике действия Москвы на Украине, пообещав «продолжить оказывать жесткое санкционное давление».

«В то же время, относительно вопросов, в частности, экономической деятельности, таких как рыболовство или безопасность судоходства, то есть относительно вопросов, которые Япония и Россия должны решать как соседствующие страны, мы будем в наших действиях исходить из национальных интересов Японии», — добавил Хаяси.

Свою позицию на ежегодном митинге озвучил и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Тот факт, что через 77 лет после окончания войны, вопрос о “северных территориях” не решен и между Японией и Россией нет мирного договора, является крайне прискорбным… Правительство Японии придерживается твердого намерения разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор (с Россией. — Прим. ред.)», — заявил глава японского правительства.

Кисида также добавил, что сейчас отношения Токио и Москвы претерпевают «тяжелые времена» в связи с ситуацией на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В Японии во вторник отмечается день «северных территорий», как здесь именуются южные острова Курильской гряды, ныне принадлежащие России. Седьмого февраля годовщина подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, возвращения которых она требует от Москвы в послевоенный период.

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