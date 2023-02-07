WP: американские конгрессмены выступили за передачу части Украины России

«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение», — сказано в новом опросе Института Гэллапа, на который ссылается издание.
Автор статьи Аарон Блейк отмечает, что более половины партии также считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева.
«Мы должны прекратить финансировать украинскую армию и точка», — процитировало издание слова конгрессменов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.