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11:43 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал «хотелками» разговоры в Киеве про «корейский сценарий» для Украины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал заявления из Киева про якобы готовность Запада разделить Украину «по корейскому сценарию» первым шагом к признанию сложившихся территориальных реалий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что разговоры про “корейский сценарий” — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Кореи. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями», — написал политик во вторник в Telegram-канале. Он назвал такие рассуждения «тезисом для внутреннего использования, не более».

По словам Медведева, «примечательно здесь другое».

В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий.

Дмитрий Медведев

Замглавы СБ РФ напомнил, что «раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей — прим. ТАСС)» создал две самостоятельные страны. «А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию «двух Корей». До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступал с утверждением, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».

Как комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявление Данилова о том, что Россия якобы может предложить Украине «корейский вариант», слухами и домыслами.

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