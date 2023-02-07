Медведев назвал «хотелками» разговоры в Киеве про «корейский сценарий» для Украины

«Понятно, что разговоры про “корейский сценарий” — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Кореи. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями», — написал политик во вторник в Telegram-канале. Он назвал такие рассуждения «тезисом для внутреннего использования, не более».
По словам Медведева, «примечательно здесь другое».
Замглавы СБ РФ напомнил, что «раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей — прим. ТАСС)» создал две самостоятельные страны. «А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», — подчеркнул Медведев.
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию «двух Корей». До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступал с утверждением, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
Как комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявление Данилова о том, что Россия якобы может предложить Украине «корейский вариант», слухами и домыслами.