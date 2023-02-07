Шойгу обвинил США во втягивании стран НАТО в конфликт на Украине

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Сергея Шойгу, российские войска «продолжают перемалывать» поставляемое на Украину вооружение и технику, как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.
После начала российской военной операции на Украине западные страны объявили о передаче Киеву вооружения и техники в рамках пакетов военной помощи. Великобритания, Германия и США в январе анонсировали поставки танков своего производства Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам, на вооружении которых стоит Leopard, поставлять их Киеву.
В МИД РФ подчеркивали, что поставки дополнительного вооружения приведут к «увеличению жертв и опасной эскалации». Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Североатлантический альянс не был и не намерен становиться стороной конфликта на Украине. В Евросоюзе также не считают, что поставки боевых танков Киеву могут стать причиной для усиления конфликта.