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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу обвинил США во втягивании стран НАТО в конфликт на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт на Украине. Такие действия, по его словам, могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Сергея Шойгу, российские войска «продолжают перемалывать» поставляемое на Украину вооружение и технику, как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.

После начала российской военной операции на Украине западные страны объявили о передаче Киеву вооружения и техники в рамках пакетов военной помощи. Великобритания, Германия и США в январе анонсировали поставки танков своего производства Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам, на вооружении которых стоит Leopard, поставлять их Киеву.

В МИД РФ подчеркивали, что поставки дополнительного вооружения приведут к «увеличению жертв и опасной эскалации». Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Североатлантический альянс не был и не намерен становиться стороной конфликта на Украине. В Евросоюзе также не считают, что поставки боевых танков Киеву могут стать причиной для усиления конфликта.

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