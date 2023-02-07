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13:42 (мск), источник: ТАСС

Успех под Артемовском и Угледаром и риск эскалации из-за НАТО. Шойгу выступил в Минобороны

Боевые действия в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Угледара на территории Донецкой Народной Республики развиваются успешно. Об этом заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Поставки Киеву западного наступательного вооружения, предупредил министр, втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к «непредсказуемому уровню его эскалации». При этом российские военные «продолжают перемалывать» поставляемое оружие как на линии соприкосновения, так и по пути к ней, добавил Шойгу.

ТАСС собрал основные заявления главы Минобороны о ходе военной операции.

О ходе операции

В результате российского наступления на донецком и запорожском направлениях были освобождены семь населенных пунктов, включая Соледар. Боевые действия в районах Артемовска и Угледара «успешно развиваются».

Украина только в январе потеряла свыше 6,5 тыс. человек, 26 самолетов и 7 вертолетов, 341 единицу бронетехники и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 208 беспилотников: «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери».

О поставках оружия Киеву

Соединенные Штаты и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, поэтому они поставляют Киеву «тяжелое наступательное вооружение» и открыто призывают захватывать российские территории.

Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации.

При этом российские войска «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях».

Об ударах Украины по мирным жителям

Киев, «понимая, что победить Россию военным путем не удастся», прибегает к устрашению жителей новых российских регионов: «Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах».

Отказ по предложению РФ прекратить огонь в Рождество говорит о «варварской сущности украинского руководства». В этот период украинские военные устроили более 550 артиллерийских и минометных обстрелов, их подавляли ответным огнем.

Вооруженные силы РФ продолжат «обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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