Успех под Артемовском и Угледаром и риск эскалации из-за НАТО. Шойгу выступил в Минобороны

Поставки Киеву западного наступательного вооружения, предупредил министр, втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к «непредсказуемому уровню его эскалации». При этом российские военные «продолжают перемалывать» поставляемое оружие как на линии соприкосновения, так и по пути к ней, добавил Шойгу.
ТАСС собрал основные заявления главы Минобороны о ходе военной операции.
Украина только в январе потеряла свыше 6,5 тыс. человек, 26 самолетов и 7 вертолетов, 341 единицу бронетехники и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 208 беспилотников: «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери».
Соединенные Штаты и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, поэтому они поставляют Киеву «тяжелое наступательное вооружение» и открыто призывают захватывать российские территории.
При этом российские войска «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях».
Киев, «понимая, что победить Россию военным путем не удастся», прибегает к устрашению жителей новых российских регионов: «Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах».
Отказ по предложению РФ прекратить огонь в Рождество говорит о «варварской сущности украинского руководства». В этот период украинские военные устроили более 550 артиллерийских и минометных обстрелов, их подавляли ответным огнем.
Вооруженные силы РФ продолжат «обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима».