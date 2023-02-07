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15:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

«Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да», — сказал Данилов телеканалу CNN.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации, сообщал телеканал CNN.

Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.

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