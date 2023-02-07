В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
«Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да», — сказал Данилов телеканалу CNN.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации, сообщал телеканал CNN.
Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.