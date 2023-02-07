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19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия одобрила поставку 178 танков Украине

Федеральный совет безопасности ФРГ одобрил поставку танков Leopard 1 Украине.

Спецоперация на Украине

Уточняется, что Германия направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Немецкие власти отправят часть танков летом, в то время как основную часть предоставят Киеву в 2024 году.

Отмечается, что само решение о выделении военной помощи публично обнародуют вечером 7 февраля.

Ранее американское издание Military Watch описало недостатки Leopard 1. По данным издания, эта модель создаст дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку техника устарела из-за слабого оборудования.

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