Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
7 февраля: главное за день
07:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия основания армии страны 7 февраля. Они также приняли участие в праздничном банкете. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: AFP 2022

ЦТАК также опубликовало фотографии с банкета, на которых изображен Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой Ри Соль Чжу. На фотографиях девочка одета в строгий костюм с юбкой. На них видно, как она идет за руку с Ким Чен Ыном, сидит рядом с ним на банкете и фотографируется с военными. Агентство по-прежнему не упоминает ее имя.

«На месте ночлега уважаемого товарища Ким Чен Ына, по которому тосковали даже во сне, и его любимую дочь встретили командиры Министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений и соединений КНА с чувством самого глубокого уважения», — сказано в сообщении ЦТАК.

Впервые дочь Ким Чен Ына появилась на публике 19 ноября 2022 года. ЦТАК опубликовало фотографии с запуска ракеты «Хвасон-17», на котором лидер КНДР присутствовал вместе с дочерью. 27 ноября девочка снова посетила вместе с отцом запуск одной из ракет КНДР. По информации южнокорейских СМИ, ее зовут Чжу Э.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бизнесмен сбежал из РФ в Испанию и поучил русских доброте
«В данный момент всем страшно». Эксперт рассказал о проблемах россиян
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта