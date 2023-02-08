Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил

«Будем действовать с учетом соглашений, достигнутых на встрече на высшем уровне в Сингапуре, а также и ранее, и после этого достигнутых договоренностей. В Сингапуре говорилось о том, чтобы ускорить переговоры на основании Совместной декларации 1956 года. Действительно, речь о том, чтобы начать работу с двух островов, но позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора», — сказал Кисида.
Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, несмотря на то что по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР.
Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы. Кроме того Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.