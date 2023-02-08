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07:25 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил

ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы «прояснить принадлежность» островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

Источник: © РИА Новости

«Будем действовать с учетом соглашений, достигнутых на встрече на высшем уровне в Сингапуре, а также и ранее, и после этого достигнутых договоренностей. В Сингапуре говорилось о том, чтобы ускорить переговоры на основании Совместной декларации 1956 года. Действительно, речь о том, чтобы начать работу с двух островов, но позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора», — сказал Кисида.

Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, несмотря на то что по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР.

Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы. Кроме того Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

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