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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины», — подчеркнул военный.

Несмотря на это, отметил Алаудинов, ситуация на фронте складывается «очень хорошо», по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.

Накануне командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По словам военного, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.

В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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