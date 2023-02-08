Турчак рассказал о разрешении вопросов, связанных с выплатами мобилизованным

В среду, 8 февраля, Турчак вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и членами рабочей группы по вопросам СВО посетили учебный центр Курского территориального гарнизона.
«Пообщались с бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами — тоже. Этот вопрос, в принципе, уже не стоит так остро, как в начале мобилизации. Сегодня наша рабочая группа практически не получает обращения, касающиеся денежного довольствия. Почти нет их и в учебном центре. Специально выделенные Минобороны специалисты решают их прямо здесь, на месте, в индивидуальном порядке», — написал Турчак.
Турчак сообщил, что в учебном центре Курского территориального гарнизона обучение проходят около 1000 бойцов из разных российских регионов. Он отметил, что центр рассчитан почти на 4500 человек. «С парнями работают профессиональные инструкторы, с боевым опытом», — написал он.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 ₽ мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.