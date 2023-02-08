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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации, готовятся и другие меры соцподдержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Кроме этого, вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату. Соответствующий проект обсуждается в Госдуме, он уже принят в первом чтении.

По словам Мишустина, в разработке находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.

С ноября прошлого года участникам добровольческих формирований, задействованных в военной операции на Украине, полагается статус ветерана боевых действий. Для этой категории россиян предусмотрены разные льготы — единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат на оплату жилья и другие.

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