Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Кроме этого, вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату. Соответствующий проект обсуждается в Госдуме, он уже принят в первом чтении.
По словам Мишустина, в разработке находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.
С ноября прошлого года участникам добровольческих формирований, задействованных в военной операции на Украине, полагается статус ветерана боевых действий. Для этой категории россиян предусмотрены разные льготы — единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат на оплату жилья и другие.