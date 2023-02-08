Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми

«Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива», — написала спикер в своем телеграм-канале.
По ее словам, обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, «если вдуматься, — это реквием по Украине».
«Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут», — подчеркнула Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что Украина всё ближе к черте, за которой «она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность».
«Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?» — выразила недоумение Матвиенко.
Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и готовы продолжать ее столько, сколько нужно.