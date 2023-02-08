Россия потребовала от ОБСЕ дать категорическую оценку фактам применения ВСУ химоружия

«По данным Минобороны России, в настоящий момент осуществляется перенос военно-биологических лабораторий США с территории Украины в Польшу и Прибалтику, что лишь подтверждает наши озабоченности провокационной деятельностью США и их союзников вблизи российских границ. Попутно мы получаем информацию о применении украинскими силовиками химического оружия в боях близ Артемовска и Соледара, вследствие чего российские военнослужащие получают серьезные ожоги и отравления», — сказал он в среду на 1 035-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Гаврилов отметил, что это не единичные случаи. «Следственный комитет Российской Федерации устанавливает обстоятельства произошедшего, — указал он. — Требуем от государств — участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение».
Дипломат также подчеркнул, что США и их сателлитам рано или поздно «придется избавляться от синдрома вседозволенности».
«В очередной раз предупреждаем — поставки наступательных вооружений в купе с открытым подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают страны — члены НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации, — указал Гаврилов. — Это относится и к обсуждаемым в натовских кулуарах передачам американских истребителей F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность “наносить удары по России далеко за линией фронта”».
Дипломат указал западным коллегам, что планируемое сейчас к передаче Киеву натовское оружие, предназначенное для противодействия РФ и убийства мирных жителей, «превратится в груду металлолома меньше, чем за месяц». «Только на прошлой неделе в рамках демилитаризации Украины в перечне уничтоженной натовской военной техники числились ЗРК NASAMS производства Норвегии, две пусковые установки РСЗО HIMARS и М-270 MLRS производства США, — напомнил он. — Гарантируем: чем дальнобойнее будет поставляться оружие, тем дальше мы будем его отодвигать от наших суверенных территорий».