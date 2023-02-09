Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть войну»

Заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что Россия «пойдет против Польши», свидетельствует о его «готовности проиграть войну», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, десятки стран, «называющие себя высокомерно “мировым сообществом”, входящие в НАТО и ЕС», предоставляют Киеву вооружения, из которых украинские войска обстреливают наши территории России. «Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников», — указал Кадыров.
Глава Чечни предложил тем, кто вслед за Соболевым «в своих мыслях заранее готовится проиграть войну», «сдаться заранее полякам, а не вести проевропейские разговоры».
По его мнению, это подрывает авторитет российской армии и всего государства.
Ранее Соболев заявил НСН, что «Россия вряд ли пойдет против Польши», поскольку эта страна входит в НАТО. «В случае начала нами операции против Польши все НАТО будет воевать с Россией. Полагаю, что на это никто не пойдет, поскольку фактически это будет означать начало третьей мировой войны, ядерного столкновения», — пояснил генерал. По мнению Соболева, Запад во многом деградирует, но вряд ли кто-то «жаждет войны с участием НАТО».
Кадыров до этого заявил, что лично у него есть намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу после успешного завершения специальной военной операции на Украине.