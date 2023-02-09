Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
52Главные события 2022 года в фотографиях
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
10:40 (мск), источник: © РИА Новости

Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по “дальневосточному” маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года», — говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания… проект федерального закона “О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по “дальневосточному” маршруту”, — сказано в документе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Достигли большего, чем за полгода'. Что происходит на фронтах СВО
Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетикадипломатия