Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по “дальневосточному” маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года», — говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию.
«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания… проект федерального закона “О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по “дальневосточному” маршруту”, — сказано в документе.