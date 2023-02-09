Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — сказал он.
По словам замминистра, очевидное стремление Запада заматывать вопрос о расследовании и не допускать к нему российских представителей, прикрываясь демагогическими заявлениями о том, что это слишком чувствительные сюжеты, — тоже было явным признаком того, что дело нечисто.
«Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — заключил Рябков.
Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на «Северных потоках» устроили США при помощи союзников по НАТО. По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Причем идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом.
Диверсия на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошла 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.