Кремль заявил о «молчаливом сворачивании» расследования по Nord Stream

По его словам, статья Херша говорит о необходимости международного расследования. «Это очень важный материал, который должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — отметил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что статья Херша не получила широкого распространения в западных СМИ, что «не может не вызывать нашего удивления». Он посоветовал обратить на нее внимание, в частности, Германии, которая «в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергообъекта».
«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Потому что это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может его совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие акты саботажа», — пояснил Песков. Он обратил внимание, что Россия за последние месяцы предприняла «очень много энергичных попыток, чтобы поучаствовать в расследовании».
Статья американского журналиста была опубликована накануне в созданном за пару часов до этого блоге. В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждает, что подрыв «Северных потоков» был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя материал журналиста, отметил, что у Москвы нет данных о том, кто подорвал газопровод. В Пентагоне заявили, что данные о причастности США к взрывам не соответствуют действительности.
Германия, Дания и Швеция ранее сформировали совместную следственную группу по ЧП на «Северных потоках», шведская служба безопасности уже заявила о признаках «серьезного саботажа». Генпрокурор Германии Франк Петер заявил, что у немецких следователей нет доказательств причастности России ко взрывам. В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что к месту взрыва допустили «Газпром».