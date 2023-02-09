Подрыв «Северных потоков», поставки вооружений Киеву и газовый хаб. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Глава государства работает в Кремле. День начнется с заседания набсовета Агентства стратегических инициатив после 13:00 мск, оно пройдет в смешанном режиме — в ситуационном центре Кремля и в формате видеоконференции. С основным докладом выступит генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ожидается и живой разговор.
Во второй половине дня президент займется вопросами гражданской авиации. Глава государства встретится с ее представителями в формате свободной беседы.
Вечером Путин будет на торжественном мероприятии в честь столетия гражданской авиации, вручит награды и выступит в Большом Кремлевском дворце.
После этого ожидается еще несколько непубличных встреч.
О возможных поставках истребителей Украине
«Мы это воспринимаем не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной».
Постепенно исчезает грань между прямой и косвенной вовлеченностью. Можно только выразить сожаление и констатировать, что подобные действия стран затягивают этот конфликт, делают его более мучительным для Украины.
Все эти поставки «принципиально не изменят» ход конфликта и траекторию действий России, а также цели ее специальной военной операции.
О публикации Сеймура Херша
«К сожалению, статья не получила широкого распространения в западных СМИ, что не может не удивлять». «Обходить ее вниманием было бы как минимум несправедливо для такой страны, как Германия, которая в результате террористического акта была лишена важного энергетического объекта». «Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования, а мы видим попытки молчаливого сворачивания».
«Мир должен узнать правду». Акт против трубопроводов «Северный поток» — «это очень опасный прецедент, если кто-то совершил его единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз». В мире не так много стран, которые могут совершить это.
С нашей стороны были все данные, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа.
«Россия уже предприняла за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании». «К сожалению, наши попытки были отвергнуты, доступ к информации [в РФ] так и не получили».
«Безусловно, наши ответственные службы оставляют эту тему на повестке своей работы».
В среду американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
О приоритете соперничества с КНР в речи Джо Байдена
«Справедливости ради, надо отметить, что в концептуальных стратегических, доктринальных документах [США] это уже не первая расстановка приоритетов». «Это уже не первый год происходит».
«Для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой, так сказать, враждебный настрой в отношении нашей страны».
США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю расширять вовлеченность, провоцируют дальнейшую эскалацию.
О заявлениях о якобы причастности Путина к катастрофе MH17
«Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора (Путина и бывшего руководителя ЛНР Игоря Плотницкого — прим. ТАСС), которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких вооружениях».
«Даже если предположим, что разговор был настоящим — здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». «Иных разговоров никто не опубликовал».
«Россия не принимала никакого участия в этом расследовании (по делу о катастрофе МН17 — прим. ТАСС), и, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений не было обнародовано».
О влиянии землетрясения на газовый хаб в Турции
«Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для Турецкой Республики, мы к этому с пониманием относимся».
«По сути это [землетрясение] не повлияет на реализацию планов». «Были очень высокие темпы работы на этом направлении».
«Мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой». «Многие страны, включая нашу, будут помогать».
О дискуссии между Кадыровым и Соболевым
«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в своем Telegram-канале раскритиковал слова депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Виктора Соболева об опасности начала третьей мировой войны в случае военного столкновения с Польшей.