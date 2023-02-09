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15:52 (мск), источник: © РИА Новости

Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса.

Спецоперация на Украине
Источник: Flickr / Defence Images

«Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет», — говорится в публикации.

По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Вместо этого, добавил он, Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников.

«Те же самые результаты могут быть достигнуты, но, возможно, другим способом, и это не займет месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что прежде всего обязан обеспечивать истребителями саму Великобританию и страны НАТО.

Кроме того, Уоллес прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал отправить на Украину истребители Typhoon. По словам главы Минобороны, чтобы передать их Киеву, потребуется одобрение коалиции стран-производителей.

Накануне Владимир Зеленский побывал с визитом в Лондоне и потребовал предоставить Украине боевые самолеты. Премьер-министр Риши Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие именно машины потенциально можно было бы выделить для Киева.

В Кремле эту ситуацию расценивают как прямую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт между Россией и Украиной. По словам Дмитрия Пескова, действия западных стран ведут только к эскалации напряженности, делая конфликт более мучительным и болезненным для Украины.

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