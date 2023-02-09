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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии сочли визит Зеленского в Париж нарушением единства ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала приглашение украинского лидера Владимира Зеленского в Париж неуместным, так как оно, по ее мнению, нарушает единство Евросоюза (ЕС). Ее слова приводит Аskanews.

Источник: Офис президента Украины

«Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев», — заявила она.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон, который был инициатором приглашения, на просьбу прокомментировать слова Мелони заявил, что Париж «играет особую роль» с начала украинского конфликта, поэтому счел визит Зеленского закономерным.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На следующий день Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза.

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