Путин пожелал всего доброго ушедшим из России брендам

Глава государства также указал, что многие из них, в том числе те, кого он знает лично, делают это без удовольствия. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.
«Наверное кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит наши компании, предприниматели подхватывают эти предприятия и даже направления», — отметил Путин.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний.
С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.