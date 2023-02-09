Зеленский выступил в Совете Европы и попросил больше современного вооружения

«Благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. Спасибо всем, кто предоставляет такую помощь», — сказал Зеленский.
По его мнению, необходимо усиливать динамику совместной работы и «быть мощнее».
8 февраля Зеленский также в ходе выступления в британском парламенте передал принимающей стороне летный шлем — подарок от украинских летчиков, и попросил поставить Киеву боевые самолеты. Он заявил, что боевые самолеты будут «крыльями свободы», а также призвал усилить санкции против России.
На это министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что власти Великобритании не будут передавать истребители Украине в ближайшее время. По его словам, передача боевых самолетов Киеву заняла бы несколько месяцев, поэтому Лондон предпочитает сосредоточиться на поставках других средств для защиты украинского воздушного пространства, в том числе ракет большей дальности и беспилотников.
В этом же месяце Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда войдут снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км. Позже в американском оборонном ведомстве заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
18 января представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что Евросоюз передал Украине вооружений на общую сумму €11,5 млрд.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.