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9 февраля, источник: ТАСС

В США заявили о непричастности к взрывам на «Северных потоках»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал версию публициста Сеймура Херша о водолазах ВМС США и газопроводах «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отрицают причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считают свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ему задали вопрос о том, считает ли он, что заявления властей США относительно непричастности к взрывам на «Северных потоках» вызывают доверие на фоне выхода статьи американского публициста Сеймура Херша, утверждавшего, что за диверсией стоит Вашингтон. «Я полностью так считаю. И я повторяю это [еще раз] здесь», — ответил Прайс, назвав версию Херша «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских расследований, Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник утверждал, что водолазы ВМС США под прикрытием учений «Балтопс» в июне 2022 года заложили под российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» взрывные устройства. Как утверждалось в материале, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».

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