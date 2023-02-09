В США заявили о непричастности к взрывам на «Северных потоках»

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отрицают причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считают свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Ему задали вопрос о том, считает ли он, что заявления властей США относительно непричастности к взрывам на «Северных потоках» вызывают доверие на фоне выхода статьи американского публициста Сеймура Херша, утверждавшего, что за диверсией стоит Вашингтон. «Я полностью так считаю. И я повторяю это [еще раз] здесь», — ответил Прайс, назвав версию Херша «совершенным и полнейшим нонсенсом».
Американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских расследований, Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник утверждал, что водолазы ВМС США под прикрытием учений «Балтопс» в июне 2022 года заложили под российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» взрывные устройства. Как утверждалось в материале, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».