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02:03 (мск), источник: ТАСС

Грушко заявил о готовности России работать с ЕС при самостоятельности Брюсселя

Замглавы МИД отметил, что РФ может взаимодействовать с Евросоюзом по тем направлениям, где это действительно востребовано.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия будет готова взаимодействовать с ЕС, если в Брюсселе в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям», опубликованном в пятницу.

«Известия» пишут, что Грушко, приводя различные примеры, подчеркнул отсутствие самостоятельности ЕС в принятии важных решений. «Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», — сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что несмотря на всю риторику и недружественную позицию еврочиновников дипломатические отношения со странами-членами ЕС сохраняются. По его словам, с ними поддерживают относительно регулярные контакты, в основном по отраслевым направлениям. Это здравоохранение, климат, наука, образование, ветеринария, фитосанитарный контроль, рыболовство, а также некоторые аспекты торгового и энергетического сотрудничества. «Одна из невралгических точек в диалоге — вопросы жизнеобеспечения и транзита в и из Калининградской области», — добавил Грушко.

Что касается конкретных стран — членов ЕС, Грушко отметил, что Россия продолжает поддерживать рациональные взаимовыгодные экономические связи с некоторыми из них. Он пояснил, что европейский бизнес заинтересован в партнерстве.

«При этом важно иметь в виду, что ЕС — образование многослойное и не всегда антироссийские постулаты, озвучиваемые руководством евроинститутов, отражают мнение и подходы всех стран-членов, а тем более их общественно-политических кругов и граждан», — заключил он.

Справка
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