«Поздравляю всех коллег, где бы вы ни трудились — на Смоленской площади, в территориальных представительствах МИД или многочисленных загранточках, — с нашим общим праздником!» — сказал министр в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа.
Лавров добавил, что этот праздник наполнен особым смыслом для мидовцев. По его словам, он демонстрирует стране и миру профессиональную сплоченность и высокие идеалы отечественной дипломатии.
Министр отметил, что в этом году дипломаты отмечают свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Он выразил уверенность в том, что Россия справится со всеми испытаниями и станет еще сильнее, преодолев их.
27 января глава российского МИДа назвал формирование многополярного мира объективным и неостановимым процессом. По его словам, никакие гибридные войны Запада, среди которых в том числе та, которую они развязали на Украине, не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового и политического влияния.
В начале декабря Лавров указал на то, что страны Североатлантического альянса вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне европейского региона, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем весь ЕС.