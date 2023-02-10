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09:25 (мск), источник: РБК

На российских погранпунктах решили установить систему распознавания лиц

Власти планируют оснастить автомобильные пункты пропуска на российских границах новой системой распознавания лиц, следует из данных портала госзакупок. Соответствующая заявка была размещена в начале февраля, внимание на нее обратили «РБК Калининград» и другие СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Заказчиком выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы оно готово выделить 830 млн руб. Сроки поставки оборудования — до 25 ноября 2023 года.

Согласно документам, системы планируют установить в Приморье и Забайкальском крае на трех погранпунктах с Китаем («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»); в Калининградской области на границах с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»); в Оренбургской области на российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск» и «Сагарчин»). Также предполагается, что систему установят на пункте «Адлер» в Краснодарском крае на границе с Абхазией.

В техническом задании говорится, что система должна сравнивать лицо водителя на изображении со всеми данными, хранящимся в некой «биометрической базе данных или в определенном списке».

9 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон, который предполагает бронирование даты и времени пересечения границы для водителей грузовиков. В нижней палате считают, что инициатива позволит избежать очередей на границе. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября.

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