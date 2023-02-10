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08:45 (мск), источник: Daily Storm

Макрон может лишить Путина высшей награды Франции

Орден Почетного легиона президент РФ получил от тогдашнего французского лидера Жака Ширака.

Источник: AP 2022

Президент Франции Эммануэль Макрон задумался над тем, чтобы лишить российского лидера Владимира Франции ордена Почетного легиона. Об этом сообщают Associated Press и France24. Эту высшую награду Франции Путин получил от тогдашнего президента страны Жака Ширака в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем.

Выступая после саммита ЕС, где рассматривали увеличение поставок оружия Украине, Макрон признал, что имеет право лишить Путина этого ордена. Однако, как признался французский лидер, окончательное решение он еще не принял.

«Подобные решения всегда нагружены смыслом. И нужно оценить подходящий момент, чтобы это сделать», — сказал президент Франции.

Ранее в Елисейском дворце Макрон вручил орден Почетного легиона украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал в Twitter, комментируя это событие, Макрон, обращаясь к Зеленскому.

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