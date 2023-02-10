Геологи нашли новый слой мантии, связанный с землетрясениями Там своя астеносфера
Фоторепортажи
52Главные события 2022 года в фотографиях
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Российский посол обвинил талибов в невыполнении обещаний

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что после прихода к власти в Афганистане «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена) не выполнил ни одного из данных им обещаний. В частности, он обратил внимание, что талибы не приняли никаких мер по устранению террористической угрозы в стране.

Источник: AP 2022

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза», — сказал Григорьев в интервью «РИА Новости».

Посол отметил, что за последние месяцы в Афганистане произошло несколько крупных терактов, в том числе против посольства в Кабуле и на границе с северными соседями.

«Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет», — добавил он. Посол также сослался на данные ООН, согласно которым площадь посевов опиатов в Афганистане выросла. Кроме того, «в разы» увеличилось производство синтетических наркотиков.

По словам посла, «бедственное положение афганского народа довершает эту печальную картину».

Семен Григорьев заявил, что вряд ли кто-то будет испытывать на прочность афганско-таджикскую границу, которая является границей СНГ и ОДКБ. Он напомнил про 201 российскую военную базу в Таджикистане, которая, по его словам, защищает южные рубежи ОДКБ.

8 февраля в Москве прошла встреча секретарей советов безопасности нескольких стран по Афганистану. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать», но, по его словам, это не вина талибов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал «Талибан» за его политику и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Кроме того, таджикские власти симпатизируют партизанским отрядам из этнических таджиков в Панджшере.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не того мы хотели». Эксперт рассказал о будущем России
Бизнесмен пожаловался на помощь государства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия