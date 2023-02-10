13:17 (мск), источник: Ведомости
Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля
Путин обратится к депутатам и сенаторам в Гостином дворе.
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Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал Песков журналистам. Песков сказал, что сейчас будет формироваться список приглашенных. По его словам, есть традиционные категории приглашенных, но «“из-за специфики момента” будет и новая категория».
На вопрос журналистов будут ли аккредитовать на послание представителей иностранных СМИ, Песков сказал: «Мы пока еще не приняли это решение. Мы сообщим вам об этом». Песков сказал, что Путин сделает акцент в послании на «текущей ситуации».
На вопрос, означает ли это, что в послании будет говориться о спецоперации на Украине, экономике и социальных проблемах, Песков сказал: «Да». «Наверняка можно говорить, что они будут приглашены», — сказал Песков, отвечая на вопрос, относятся ли к «новой категории приглашенных» участники спецоперации.
Ранее близкий к администрации президента источник «Ведомостей» говорил, что 21 февраля — «ориентировочная дата» послания, а окончательное решение будет принято в пятницу, 10 февраля. В начале недели три высокопоставленных парламентария говорили о том, что послание пройдет в даты
Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого — по четвергам. В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале-марте того же года. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.
Путин не выступал с посланием и в 2017 г. В итоге он обратился к Федеральному собранию 1 марта 2018 г., когда шла избирательная кампания по выборам президента. В декабре 2022 г. журналисты спрашивали у президента, почему послание не состоялось. Путин как раз сослался на схожую ситуацию в 2017 г.
«Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — сказал президент журналистам. При этом он отметил, что так или иначе в своих выступлениях он затрагивал вещи, которые могли быть сказаны в послании.