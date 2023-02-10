Дата послания президента, сокращение нефтедобычи и роль дипломатии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О послании Федеральному собранию
21 февраля президент обратится к Федеральному собранию в Гостином дворе.
В послании президент намерен сделать акцент «на текущей ситуации». Это будут специальная военная операция, экономика, социальные проблемы.
«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория», «в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных». «Наверняка можно говорить, что они (участники СВО на Украине — прим. ТАСС) будут приглашены».
Пока не принято решение, будет ли аккредитация иностранных журналистов на послание.
Песков ничего не сказал о якобы имеющихся планах митинга-концерта после послания. Если такое мероприятие появится в графике президента, о нем сообщат.
Глава государства направится с рабочей поездкой в Архангельскую область. Там он обсудит тему лесопромышленного комплекса. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.
Перед этим президент ознакомится с объектом Устьянского лесопромышленного комплекса.
Концепция внешней политики будет опубликована «уже в ближайшее время».
Российская сторона консультировалась с несколькими участниками ОПЕК+ перед тем, как приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти в марте.
За разъяснениями Песков предложил обратиться к вице-премьеру Александру Новаку.
«Как формат общения с людьми прямая линия по-прежнему на повестке дня». «Этот формат востребованный, и, безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем».
О помощи пострадавшим от землетрясения Сирии
«Сирийская Арабская Республика — это суверенное государство, и они самостоятельно принимают решения» о пропуске кого бы то ни было через границу.
«В настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать».
«Естественно, контакты осуществляются постоянно». Сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они оперативно рассматриваются, и по мере потребностей помощь будет поставляться Дамаску.
О трауре в России из-за землетрясения в Турции
Президент РФ выразил соболезнования. «Россия активно принимает участие в ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения и поисковых работах. Разумеется, эта работа будет продолжена».
«Это надо обращаться к господину [Владимиру] Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — прокомментировал Песков заявления президента Украины о послании молдавской коллеге Майе Санду с информацией о якобы готовящемся нападении РФ на Молдавию.
Заявление главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, что российские ракеты якобы проходили в воздушном пространстве Румынии — члена НАТО, Кремль не может прокомментировать — «это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы министерства обороны».
О закрытии перехода на польско-белорусской границе
«Это надо анализировать, думаю, есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через эти переходы шел до сих пор». «Какие-то сложности могут возникнуть».
О воссоздании в РФ снесенных в других странах советских памятников
«Это зависит от исполнителей — вы знаете, что памятники устанавливают городские власти».
До сих пор никому не удавалось забрать сносимые в других странах памятники.
Об ордене Почетного легиона у Путина
«Не думаю, что это будет какая-то проблема для президента Путина и что это может стать приоритетным вопросом», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства информацию о возможном отзыве членства в Почетном легионе со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. «У него другие приоритетные вопросы, о которых известно гражданам России».
Общение с Макроном у Путина «действительно не очень интенсивное».
О роли дипломатии в жизни
«Дипломатического должно быть много в любой работе».
«Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже», — заявил Песков, работавший дипломатом в начале своей карьеры.